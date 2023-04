Ostermatinee in Eisenach: Unterhaltung wie zu Goethes Zeiten

Eisenach. Unterhaltung mit Papiertheater, Vorlesen und Musik im Thüringer Hof Eisenach. Seit Jahrzehnten ist die alljährliche Matinee am Ostermontag eine feste Größe in Eisenach.

Ulrike Richter aus Leipzig gestaltet nach dem vergangenen Jahr zum zweiten Mal die Ostermatinee in Eisenach. Hierzu lädt die Goethe-Gesellschaft Eisenach am Ostermontag, 10. April, in das Hotel Thüringer Hof am Karlsplatz ein, teilt Gerhard Lorenz, Vorsitzender der Gesellschaft, mit.

Im Salon der Goethe-Zeit vergnügte man sich gern mit Papiertheater, Vorlesen und Musizieren. In „Dichtung und Wahrheit“ beschreibt Goethe solche Vergnügungen, und auch das Märchen vom „Neuen Paris“ wird erzählt: Der junge Paris erhält vom Götterboten drei Äpfel, die sich gleich in schöne Damen verwandeln. Diese empfangen ihn später in einem poetischen, paradiesischen Garten.

Ulrike Richter liest das Märchen und zeigt Szenerien im Papiertheater mit Werken von Goethes Leipziger Zeichenlehrer Adam Friedrich Oeser und Scherenschnitten Louise Duttenhofers. Goethes Lieder zur Hakenharfe vervollkommnen die Faszination dieses ungewöhnlichen Salonerlebnisses.

Die traditionelle Ostermatinee beginnt am 10. April um 11 Uhr. Die Hotelleitung bittet jene Gäste, die im Anschluss im Hotel ein Mittagessen einnehmen möchten, um rechtzeitige Vorbestellung bzw. Tischreservierung.