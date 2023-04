Ostern in der Kittelsthaler Tropfsteinhöhle

Kittelsthal. Eiersuche und Osterfeuer in Kittelsthal.

Die Tropfsteinhöhle Ruhlaer Ortsteil Kittelsthal ist auch an den Ostertagen geöffnet. Am Samstag, 8. April, finden von 13 bis 17 Uhr, jeweils zu den vollen Stunden die regulären Führungen statt. Um 17 Uhr wird ein kleines Osterfeuer auf dem Höhlengelände entzündet, die Versorgung übernimmt das Team von der Gaststätte Zur Tropfsteinhöhle.

Am Sonntag und Montag, 9. und 10. April, wird zur Ostereiersuche in die Höhle eingeladen. Zur vollen Stunde, um 10, 11 und 12 Uhr können Kinder (Eintritt 3 Euro) mit ihren Familien (Erwachsene 5 Euro) auf Eiersuche gehen. Anschließend finden an beiden Tagen reguläre Führungen wieder von 13 bis 17 Uhr statt. Besonders attraktiv sind die Tropfsteine und die sogenannte Wolfsschlucht.