Ostern in schwierigen Zeiten

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ostern in schwierigen Zeiten

Die Osterfeiertage sind geschafft. Von echten Feiertagen kann nicht die Rede sein, denn der Osterbesuch blieb aus und der Osterbraten mochte in kleiner Runde nicht munden, so wie in den Jahren zuvor. Mit argwöhnischen Blicken wird man durchsiebt, der Mundschutz tiefer ins Gesicht gezogen und ein großen Bogen um den entgegenkommenden Wandersmann gemacht, wenn dessen Hals beim Osterspaziergang auch nur der zarteste Ansatz eines Räusperns verlässt.

Eltern stieg die Freude ins Gesicht, wenn der Nachwuchs freudestrahlend mit bunten Osternestern zurückkehrt. Einige Vertreter der Spezies homo sapiens scheinen bei der Ostereiersuche wenig Glück gehabt zu haben. Sie mussten ihrem Glück mit der Brechstange nachhelfen, um fündig zu werden. Die für Kunden vorbereiteten Ostergeschenke verschwanden zusammen mit Vorräten, Lebensmitteln und der Kasse in der Nacht auf Ostersonntag aus dem Imbiss in Wilhelmsthal.

Das Verbot von Osterfeuern ignorierten andere Freunde des Osterfestes und entfachten zu nächtlicher Stunde ein Krad in der Fritz-Erbe-Straße. Da wünscht man sich, dass diese Zeitgenossen doch einmal Bud Spencer mit seiner kräftigen Rechten begegnen. Über Ostern räumte der gewichtige Blödelbarde mit dumpfen Faustschlägen wieder auf vielen Fernsehkanälen auf.