Wer will, kann sich am Freitag über das Profil der Oststadtschule informieren und die Projektarbeiten kennenlernen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Oststadtschüler stellen Projekte vor

Unter dem Motto „Unsere Zukunft – Nachhaltigkeit“ findet am Freitag, 28. Februar, in der Oststadtschule ein Tag der offenen Tür statt. Los geht es 15 Uhr in der Altstadtstraße 30, dem Domizil der Gemeinschaftsschule.

Im Laufe der Woche haben alle Schüler in Projekten für diesen Nachmittag gearbeitet, teilt die Stadt mit. Die Themen reichten von gefährdeten Tierarten über Naturdetektive, CO 2 -Verbrauch und das Fahrrad als Alternative zum Auto bis hin zu einer gewaltfreien Schule.

In den Räumen der Schule können die Ergebnisse der Projektwoche und die Gemeinschaftsschule besucht werden. Die Elternvertretung sorgt für Verpflegung. Neben Bratwürsten wird es Camembert und Brezeln geben. Bei einer Tombola werden Spielsachen versteigert.