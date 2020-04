Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Paar klaut Fitnessuhr aus Elektromarkt in Bad Salzungen

Die Polizei fahndet nun öffentlich nach einem diebischen Paar. Bereits am 27. Dezember 2018 nahmen sie aus einem Elektrofachmarkt in einem Einkaufszentrum in der Bahnhofstraße eine Fitnessuhr „Fitbit“ mit. Sie waren gezielt beim Betreten des Marktes in Richtung Uhren und Fitnesstracker gesteuert.

Das Paar stahl am 27. Dezember 2018 eine Fitnessuhr aus einem Elektrofachmarkt in Bad Salzungen. Foto: PI Bad Salzungen

Die Polizei hat nun ein Bild des Paares veröffentlicht. Wer kann Hinweise zu dem Paar geben. Die Polizei ist erreichbar unter Telefon: 03695/5510.

