Pakete aus Zustellfahrzeug in Eisenach gestohlen

Eisenach. Der Dieb konnte nach der Tat fliehen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter klaute am Montagvormittag mehrere Pakete aus einem Zustellfahrzeug eines Logistikunternehmens. Wie die Polizei mitteilte, stand das Fahrzeug am Eisenacher Markt, dort begab sich der Täter in den Laderaum des Zustellfahrzeugs und entnahm mehrere Pakete. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung.

Der Wert und Inhalt des Diebesgut ist momentan noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Eisenacher Polizei ermittelt in dem Fall und sucht Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Tathergang verdächtigte Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691-261124 unter der Bezugsnummer 0306318/2022 entgegengenommen.

