Parkettleger helfen in Bad Liebenstein

Bad Liebenstein. Parkettleger on Tour helfen in Bad Liebenstein, den historischen Fußboden im Trauzimmer der Villa Feodora wiederherzustellen.

Die Parkettleger on Tour können wieder in Bad Liebenstein begrüßt werden. Bei dem Verein handelt es sich um eine Gruppe Parkettleger, die gemeinnützig in historischen Gebäuden kunstvolle Böden wiederherstellen. Im Schloss Altenstein haben sie unter anderem den ehemaligen Speisesaal mit einem eindrucksvollen Parkett nach historischem Vorbild ausgestattet. Jetzt folgt der Fußbodenbelag im historischen Trauzimmer in der Villa Feodora.