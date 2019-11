Parkgebühren in Eisenach sollen steigen

Eisenach. In Eisenach soll das Parken in den Parkhäusern und an Straßen und Plätzen ab Januar teurer werden.

Das Parken in Eisenach soll ab 1. Januar 2020 teurer werden. Das sieht eine Beschlussvorlage an den Stadtrat vor. Im neuen Aussschuss für Infrastruktur, Beteiligungen und Rechnungsprüfung erklärte Bolko Schumann vom Amt für Tiefbau und Grünflächen am Montagabend, dass die Gebühren für die städtischen Parkhäuser „Am Markt“ in der Straße Hinter der Mauer und „City-Parkhaus“ in der Uferstraße weniger stark steigen als die für das Parken am Straßenrand. Damit wolle man die Parkhäuser attraktiver machen.