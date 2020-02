Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Parkplätze und ein Tor-Durchgang zum Treffurter Markt

„Es ist unser neues Tor zur Stadt“, spielt Treffurts Bürgermeister Michael Reinz (Freie Wähler) auf das „Tor zur Stadt“ in der Eisenacher Bahnhofstraße an. Im Gegensatz dazu lässt die Stadt Treffurt zwar keine Verkaufsflächen bauen, aber Parkplätze entstehen ebenfalls, wenn auch nicht in einem Parkhaus. Sechs Plätze sind für Mieter der neuen und bis auf eine bereits belegten alters- und behindertengerechten Wohnungen reserviert. Die anderen Parkplätze werden öffentlich genutzt.

Neuer Durchgang zumTreffurter Markt Künftig sollen Besucher der Stadt Treffurt auf der Fläche zwischen Ziddelstraße und Enger Gasse mit Zufahrt von der Engen Gasse parken und dann von dort durch das historische Rundbogen-Tor unter dem neuen Radhotel hindurch zu Fuß ins Zentrum laufen. Bis zum Markt sind es rund 300 Meter. Am Montag haben sich Vertreter der Baufirma und der Stadtverwaltung, die Planerin und der Bauüberwacher getroffen, um die nächsten Schritte der Freiflächengestaltung zu beraten. Dazu gehört die Rodung von Bäumen und Sträuchern eines benachbarten Grundstücks, das die Stadt teilweise erworben hat, um die insgesamt 34 Parkplätze besser anordnen zu können. Außerdem wurde Platz gebraucht, um im Zusammenhang mit dem Radhotel einen kleinen Innenhof mit Sitzgelegenheiten zu gestalten, wo sich die Gäste aufhalten können. Radhotel entsteht imhistorischen Fachwerkhaus Das Radhotel entsteht zurzeit in dem einzigen historischen Gebäude, das vom ehemaligen Schwebdaer Hof übrig geblieben ist. Außen ist das Fachwerk restauriert und stellt wieder ein Schmuckstück dar. Im Inneren läuft der Ausbau auf Hochtouren. Es entstehen acht Zimmer mit 25 bis 28 Betten. Vorgesehen ist ein Hotel mit Frühstücksangebot, also ein Hotel garni. Als Pächter für das Radhotel steht das St. Johannesstift Ershausen fest. Dieses betreibt bereits in der Nachbarschaft eine Wohngruppe. Während dieser Neubau in der Engen Gasse eine Privatinvestition ist, wird das Radhotel an der Ziddelstraße in Regie der Stadt saniert. Auch der sich direkt an das denkmalgeschützte Fachwerkgebäude anschließende Neubau an der Ziddelstraße mit den erwähnten alters- und behindertengerechten Wohnungen ist eine Investition der Stadt, die dafür erhebliche Fördermittel erhalten hat. Erhebliche Fördermittelaus der Städtebauförderung Für die aktuelle Freiflächengestaltung stehen rund 753.000 Euro aus dem Programm Städtebauförderung zur Verfügung. Dazu kommen 188.000 Euro aus dem Treffurter Haushalt. Die größte Herausforderung besteht laut Planerin Ines Klinke darin, die Höhenunterschiede zwischen Enger Gasse und Ziddelstraße zu überwinden, die bei insgesamt zwei Metern liegen. In dem Bereich vor dem Neubau mit dem alters- und behindertengerechten Wohnungen beispielsweise werden so genannte Stufenrampen von einem Zentimeter Höhe angelegt, die auch von Rollstuhlfahrern zu überwinden sind. Die Parkplätze werden asphaltiert, übrige Bereiche mit Pflaster gestaltet, direkt am historischen Gebäude und seinem modernen Nachbarn mit Kalkstein. Die Kalkstein-Pflasterung wird auch für den neuen öffentlichen Weg durch das „Tor von Treffurt“ verwendet. Über einem weiteren Tor in dem Fachwerkhaus steht die Jahreszahl 1601. Diese steht Pate für den Namen des neuen Radhotels „Hotel 1601“. Dessen Eröffnung ist im Mai/Juni vorgesehen. Freiflächengestaltung istbis September terminiert Die Freiflächengestaltung soll bis September abgeschlossen werden. Damit wäre dann das gesamte Ensemble neu geordnet und gestaltet. Mit den 34 Stellflächen entspannt sich die Parkplatzsituation in der Treffurter Innenstadt. Die neuen Hotelbetten sieht Reinz nicht als Konkurrenz zum bestehenden Hotel „Waldblick“, sondern als Ergänzung. Zusammen mit den Anbietern von Ferienwohnungen können dann die Reisenden eines Busses beherbergt werden. Das Radhotel soll nach den Kriterien des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) zertifiziert werden. Dazu gehören Unterstellboxen für Fahrräder, einschließlich Ladestation für E-Bikes oder auch die Möglichkeit für Reparaturen.