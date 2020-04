Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Parktickets für Woche und Monat auch per App zu buchen

Die Stadt Eisenach wirbt bei Bürgern noch einmal dafür, Parktickets, vor allem Wochen- und Monatstickets, über die Handy-App zu lösen. Zuletzt hatte es dazu verstärkt Anfragen von Bürgern gegeben, teilt eine Stadtsprecherin mit. Insbesondere auf Parkplätzen in der Bahnhofstraße, am Schiffplatz, Kurstraße, Mariental, Prinzenteich und Karl-Marx-Straße, wo Wochen- oder Monatskarten gelöst werden können, biete sich das Bezahlen per Handy an.

An den Parkscheinautomaten ist zwar die Bezahlung auch mit Bankkarte im kontaktlosen Verfahren möglich, allerdings haben nicht alle Bürger so eine kontaktlose Bankkarte. An den Automaten gibt es auf einem Aufkleber Informationen für die ersten Schritte zum Handy-Parken. Es müsse lediglich das Kennzeichen und eine Zahlungsmethode gewählt werden, dann könne es losgehen, betont die Stadt. Die üblichen Parkscheinautomaten seien darüber hinaus parallel in Betrieb.