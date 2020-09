Parkverbot wegen TV-Dreh

Für eine Serie im ZDF wird in Eisenach gedreht.

Eisenach. Am 29. September in der Bahnhofstraße.

In der Eisenacher Bahnhofstraße werden am Donnerstag, 24. September, begrenzte Halte- und Parkverbote in der Zeit von 7 bis 19 Uhr ausgeschildert. Betroffen sind die Bereiche vor den Häusern Nr. 29 bis 33 und vor dem Haus Nr. 36. Grund sind nach Angaben der Stadtverwaltung Eisenach die laufenden Dreharbeiten des ZDF für einen Film. Alle Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis und Berücksichtigung der Verkehrseinschränkungen gebeten.