In Eisenach wird am 26. Mai ein Oberbürgermeister gewählt, ebenso ein Landrat für den Wartburgkreis.

Parteien halten sich zur Oberbürgermeisterwahl in Eisenach noch bedeckt

Eisenach. Jonny Kraft will sich für die SPD als Eisenacher Oberbürgermeister bewerben. Alle anderen Parteien nennen noch keine Name.

2024 wird ein Superwahljahr. Am Sonntag, 26. Mai, wählen die Eisenacher einen Oberbürgermeister, ebenso einen Landrat. Wobei bisher für den Landrat nur zwei Bewerber bekannt sind: Michael Brodführer (CDU) und Michael Klostermann (SPD).

Amtsinhaber Reinhard Krebs (CDU) tritt nicht mehr an. Weiter sind an diesem Tag ein Stadtrat und Kreistag zu wählen. In den Eisenacher Ortsteilen kommen noch der Ortsteilrat und der Ortsteilbürgermeister hinzu. Das sind dann insgesamt sechs Stimmzettel.

Stichwahl zusammen mit der Europawahl

Sollte im ersten Wahlgang keiner der Kandidaten für den Oberbürgermeister oder Landrat eine Mehrheit von über 50 Prozent erhalten, kommt es zu einer Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern mit den meisten Stimmen. Die Stichwahl findet am 9. Juni statt, dann zusammen mit der Wahl der Abgeordneten zum Europaparlament. Am 1. September folgen noch die Wahlen zum Thüringer Landtag.

Ob Katja Wolf von den Linken wieder als Oberbürgermeisterin antritt, steht noch nicht fest. Sie möchte erst mit ihrem Parteivorsitzenden reden, sagte sie auf Anfrage unserer Zeitung. Torsten Weil ist seit März Vorsitzender der Linken im Wartburgkreis. Er arbeitet als Staatssekretär im Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft. Gegenüber unserer Zeitung hatte er die Idee formuliert, Linke und SPD könnten sich in Eisenach eventuell auf einen gemeinsamen Kandidaten einigen, um einen starken Gegenpart zur AfD zu haben.

„Das steht nicht zur Debatte“, erklärt Jonny Kraft, SPD-Fraktionsvorsitzender im Stadtrat. Er möchte gern für die SPD bei der Oberbürgermeisterwahl ins Rennen gehen, hat sich in einer jüngst stattgefundenen Mitgliederversammlung auch schon ein Vorvotum geholt. 20 Mitglieder waren anwesend. Bei einer Enthaltung ist befürwortet worden, dass sich der 41-jährige Berufsschullehrer zur Wahl stellt. Die offizielle Nominierung steht noch aus.

Entscheidung bei CDU fällt Anfang November

Bei der CDU – nach den Linken die zweitstärkste Fraktion im derzeitigen Stadtrat – ist laut des Vorsitzenden Raymond Walk noch keine Entscheidung gefallen. Derzeit würden Gespräche laufen. Walk versichert: „Wir werden eine Kandidatin oder einen Kandidaten stellen“.

Viele sind davon ausgegangen, dass sich Bürgermeister Christoph Ihling (CDU) als Oberbürgermeister bewirbt. Doch selbstverständlich scheint diese Personalie nicht zu sein. Ihling selbst lässt sich nur die Aussage entlocken, dass Anfang November eine Entscheidung bekannt gegeben wird.

Die AfD wird laut des Bundestagsabgeordneten Klaus Stöber zur OB-Wahl einen Personalvorschlag machen. Aktuell sei man mit Bewerbern im Gespräch. Es werde niemand von außerhalb „eingeflogen“ wie es 2018 der Fall gewesen ist. Die- oder derjenige komme aus der Region.

„Beschlossen ist noch nichts“, sagt Stefan Scheßinger von den Grünen. Sollte sich jemand für das Amt interessieren, könnte es zu einer Nominierung kommen. Aber das gilt als unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist, dass die Grünen jemanden unterstützten, der aus ihrer Sicht wählbar ist.

„Wir werden niemand ins Rennen schicken“, antwortet Harald Lieske von den Bürgern für Eisenach.