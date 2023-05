Partynacht mit Livemusik im Herzen Eisenachs

Eisenach. Große Musikvielfalt auf 15 Bühnen der Stadt beim Streetlife-Festival in Eisenach am 6. Mai.

Über 60 Künstler und Musiker vieler Stilrichtungen werden am 6. Mai von 20 bis 2 Uhr für eine singende und klingende Vergnügungsmeile in Eisenach sorgen. Die Gastronomen der Stadt sowie zwei Kirchen sind Gastgeber des Kultur- und Kneipenfestival „Streetlife“. Zu jeder vollen Stunde ab 20 Uhr ist fünf Mal für 40 Minuten Showtime. In den Pausen können Gäste bequem die Lokalität wechseln. Ausnahmen bilden die zwei Kirchen, hier gibt es ab 20 Uhr nur drei Sets Musik. Der Corners Club 54 lädt ab 1 Uhr zur Aftershow-Party bis gegen 3 Uhr ein.

Einmal zahlen, Armbändchen um und ab in die City. Viele regionale Künstler rocken die Bühnen, aber auch Künstler aus anderen Bundesländern setzen Glanzpunkte. Das vielseitige musikalische Spektrum ist bemerkenswert – von Gospel und Chansons über Salsa, HipHop und Reggae bis hin zu Rock’n’Roll, Italopop, Schlager und Partymusik.

Die Tickets sind erhältlich am Veranstaltungsabend ab 19 Uhr an allen Location zu 15 Euro. Der ermäßigte Vorverkauf zu 13 Euro startet am Dienstag, 2.5. bis Freitag 5.5.2023, jeweils von 8-18 Uhr beim Veranstalter Setzepfandt & Partner, Markscheffelshof 10 in Eisenach bzw. im Klappertopf im Markscheffelshof jeweils von 18-23 Uhr.

https://www.eisenach-tipp.de/streetlife-2023/