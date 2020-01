Paul Ahlborn sei dank

Mehrere Bewohner am Michelsbach in Eisenach fanden unlängst einen Zettel an der Haustür. Darauf bedankte sich der Mieter einer Wohnung am Michelsbach bei jenem Unbekannten, der/die am 8. Januar die Feuerwehr verständigt hatte als die Wohnung des Absenders in Flammen stand. Die Wohnung sei in Abwesenheit des Mieters zwar völlig ausgebrannt aber die Alarmierung der Feuerwehr habe zumindest dafür gesorgt, dass ein Übergreifen des Feuers auf Nachbarwohnungen verhindert werden konnte. So weit auf dem Dankesschreiben von Torsten Jakob zu lesen. Eine Nachbarin fand heraus, wer den Brand gemeldet hatte. Sie bedauert, dass das nicht mehr selbstverständlich ist, sich heute selbst Nachbarn kaum noch kennen würden, weil jeder nur sein Ding mache. Der Verfasser der Dankschreiben und andere kennen den jungen Mann mittlerweile auch. Menschen am Michelsbach sind der Meinung, dass der Brandmelder auch mal in der Zeitung gewürdigt werden sollte. Schließlich sei es ihm zu verdanken, dass größerer Schaden abgewendet werden konnte. Wir finden das auch und sagen im Namen der Anwohner dem 19-jährigen Paul Ahlborn Danke. Vom Brand hätten wir in der Zeitung übrigens gerne ausführlicher berichtet, nur hatte uns damals leider niemand verständigt.