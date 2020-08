Eisenach. Ein generelles Verbot zur Wasserentnahme aus Flüssen oder Seen gibt es weder in Eisenach noch im Wartburgkreis.

Der Regen in den letzten Tagen hat den Wasserstand in Flüssen und Bächen leicht ansteigen lassen. Dennoch haben Städte und Kreise in Thüringen ein Verbot erlassen, Wasser aus öffentlichen Gewässern zu entnehmen. Wie sieht es in unserer Region aus?