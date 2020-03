Persönliche Vorsprache nur noch im Notfall

„Um in der aktuellen Lage die wichtigsten Dienstleistungen erbringen zu können, konzentriert sich die Arbeitsagentur Suhl auf die Bearbeitung und Bewilligung von Geldleistungen“, informiert Wolfgang Gold, Chef der Suhler Arbeitsagentur. Dies gilt natürlich auch für die Jobcenter der Region. Immerhin zahlt beispielsweise das Eisenacher Jobcenter in jedem Monat einen Betrag von rund 1,5 Millionen Euro an Hilfsleistungen aus.

Deshalb gelten für das in einem Gebäude an der Thälmannstraße untergebrachten Jobcenter von Stadt und Kreis und die dortige Agentur-Geschäftsstelle ab sofort neue Regelungen. Persönliche Vorsprachen durch die Kunden entfallen. Die Möglichkeit zum persönlichen Kontakt bleibt für Notfälle bestehen. Eine Arbeitslosmeldung kann auch telefonisch erfolgen. Gold: „„Alle persönlichen Gesprächstermine entfallen ohne Rechtsfolgen. Die Kunden müssen diese Termine nicht absagen oder deshalb anrufen“. Für Notfälle ist weiterhin geöffnet.

Kunden können Anträge formlos per Mail oder über per Internet stellen oder in den Hausbriefkasten einwerfen. Gold: „Es entstehen ab sofort keine Nachteile, wenn Kunden nicht persönlich vorsprechen. Jobcenter Kunden können einen Antrag auf Grundsicherung formlos in den Hausbriefkasten der Dienststelle einwerfen.“

Da die Bundesagentur für Arbeit telefonische Kapazitäten aufgrund des erwarteten sehr hohen Anrufaufkommens auch technisch verstärken muss und dies einige Tage in Anspruch nehmen werde, könne die Erreichbarkeit vereinzelt eingeschränkt sein. „Wir werden im Laufe der Woche so schnell wie möglich zusätzliche Telefonnummern in den Städten und Regionen schalten und darüber informieren“.

Die Arbeitsfähigkeit von Agentur und Jobcentern sei sichergestellt. Gold: „Die sichere Auszahlung von Geldleistungen hat für uns oberste Priorität“. Dies gelte auch für die Auszahlung von Kindergeld und Kinderzuschlag. Und natürlich gelte es in erster Linie Kunden und Mitarbeiter zu schützen.

Kontakt im Internet: www.arbeitsagentur.de/eServices