Der Eisenacher Lionsclub unterstützt in diesem Jahr Kindergärten in Eisenach und Stregda. Dozent Jörg Maiwald (Mitte) mit den Puppen Tula und Tim, Lions-Präsident Arne Setzepfandt (links) und die Seminarteilnehmerinnen.

Persönlichkeit von Kindern wird gestärkt

In der Kindertagesstätte Pusteblume des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) hatten sich am Mittwoch Erzieherinnen dreier Kindereinrichtungen versammelt. Sie alle kamen in den Genuss einer Weiterbildung, die vom Eisenacher Lions-Club finanziert wird. „Kindergartenplus ist ein Präventionsprogramm zur Stärkung der kindlichen Persönlichkeit. Es richtet sich an vier- bis sechsjährige Kinder in Kindertageseinrichtungen. Kindergartenplus hat das Ziel, die soziale, emotionale und geistige Bildung der Kinder zu stärken und zu fördern“, erläuterte der Referent des Programms, Jörg Maiwald.

Insgesamt 2000 Kitas bundesweit nehmen an der Fortbildung teil. Das Programm sei wichtig für Kinder, um ihre sozial-motorischen Kompetenzen zu entwickeln. „Viele Kinder haben in diesem Bereich Probleme“, so der Dozent, zugleich Geschäftsführer der Deutschen Liga für das Kind. In dem Seminar bekamen die Teilnehmerinnen in vielen Übungen das Programm erklärt. In den nächsten Monaten werden die Kindergärten Spielkiste, die Kita Pusteblume sowie der Kindergarten Kindertraum das Programm umsetzen. Auch Eltern werden einbezogen, so Maiwald. Mit Liedern, Handpuppen, Gestaltungs- und Bewegungsspielen sollen die emotionalen und sozialen Fähigkeiten der Kinder gefördert werden. Dabei geht es um verschiedene Inhalte – wie lernen Kinder ihren Körper wahrzunehmen, wie kommen sie mit ihren Gefühlen klar, wie gehen sie mit dem Setzen von Grenzen um? Nach geraumer Zeit folgt mit den Projektverantwortlichen erneut eine Auswertung. Lions-Präsident Arne Setzepfandt betonte, wie wichtig dem Serviceclub die Unterstützung lokaler Bildungsprojekte ist. Zu diesen zählen noch die Programme Lions Quest und Klasse 2000. Finanziert werden diese Initiativen durch den Erlös aus Veranstaltungen, die der Serviceclub in Eisenach angeboten hat, so unter anderem die Vorweihnachtszeit der Abend mit Anselm Grün. Gerade in Kindergärten werde der Grundstock für die Entwicklung gelegt, sagt auch Jana Holze-Rey, Leiterin der Kita Pusteblume. Derzeit, kündigte Maiwald an, läuft auch ein Pilotprojekt, ein ähnliches Angebot für die Zwei- bis Dreijährigen durchzuführen.