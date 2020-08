Personal aus Eisenach wechselt trotz Zusage nicht zum Kreis

Ein Mann studiert an der Tür des Amtes für Sicherheit, Ordnung und Verkehr mit Kfz-Zulassung und Führerscheinstelle an der Außenstelle Eisenach die Informationen.

Wartburgkreis. Nach viel Kritik an langen Wartezeiten für Termine bei der Führerscheinstelle hat das Landratsamt des Wartburgkreises Ursachen dargelegt.

Das Landratsamt Wartburgkreis arbeitet mit Hochdruck daran, die Wartezeiten bei den Vergaben von Terminen bei der Fahrerlaubnisbehörde des Wartburgkreises in Eisenach deutlich zu verkürzen, heißt es in einer Stellungnahme. Bis spätestens Mitte September soll der Normalbetrieb wieder hergestellt sein, so Vizelandrat Udo Schilling (CDU).