Pfingsten in der Eisenacher Wandelhalle

Eisenach. Die Eisenacher Spitz-Crew lädt zum großen Tanz an zwei Tagen ein.

Am Pfingstwochenende laden die Veranstalter der Spitz-Crew gleich an zwei Tagen zum Tanz in die Wandelhalle ein. Am Samstag, 27. Mai, steht die Open-Air-Party unter dem Motto „Sound of the 80’s“, am Sonntag folgte eine weitere Folge der beliebten „Summer in the City“-Partys.

„Wir bringen die 80er-Jahre zurück auf die Tanzfläche und feiern eine Nacht voller Nostalgie und guter Laune“, erklärt Manuel Tippach von Spitz Entertainment, Veranstalter der Open-Air-Diskotheken. „Unser DJ Crome wird eine erstklassige Musik-Auswahl zusammenstellen und mit einer spektakulären Sound- und Lichtshow die Wandelhalle in eine echte 80er-Jahre-Partyzone verwandeln.“ Die Gäste können sich am 27. Mai auf Klassiker wie „Sweet Dreams“ von den Eurythmics, „Take on Me“ von A-ha oder „Billie Jean“ von Michael Jackson freuen.

Tanzen, singen, entspannen

Mit den Worten „Lasst uns gemeinsam unter freiem Himmel feiern und uns von den Beats der Musik vergangener und aktueller Zeiten mitreißen“ kündigt Manuel Tippach die „Summer in the City“-Party am Sonntag, 28. Mai, an. Auch für diesen Abend sei eine breite Auswahl an Musik vorbereitet. Egal ob man tanzen, singen oder einfach nur entspannen möchte – für jeden Geschmack sei etwas im Programm. „Lasst uns gemeinsam die hoffentlich laue Nacht genießen, leckere Drinks schlürfen und den Rhythmus der Musik spüren“, wünscht sich Veranstalter Tippach auf ein hoffentlich unvergessliches Partywochenende in der Wandelhalle.

„Sound of the 80’s“ am Samstag, 27. Mai und „Summer in the City“ am Sonntag, 28. Mai, Einlass jeweils um 19 Uhr. Ein gastronomisches Angebot wird geboten. Tickets gibt es für 12 Euro im Dejavú in der Alexanderstraße in Eisenach. Abendkasse: 15 Euro. Die Bewohner der direkt umliegenden Straßen haben bei Vorlage ihres Ausweises freien Eintritt.