Pflegeheim in Behringen eröffnet

Behringen. Das Pflegeheim der Volkssolidarität in Behringen ist eröffnet.

Fast im Flüsterbetrieb wurde das Pflegeheim „Haus am Bögenfeld“ in Behringen gerade eröffnet. Die ersten zehn Bewohner sind in die von der Volkssolidarität betriebene Wohngemeinschaft gezogen. Wie schon vorherige Etappen des von der Firma Exsos umgesetzten Projektes waren Kinder und Erzieherinnen des Kindergartens in Behringen am Rahmenprogramm beteiligt.

Die Ilmenauer Firma Exsos hielt ihr Versprechen und übergab das Haus nach Zeitplan. Der erste Spatenstich war im April 2022 erfolgt. Das Pflegeheim bietet 48 Plätze und schafft 40 Arbeitsplätze. Ein internes Blockheizkraftwerk deckt etwa 40 Prozent des Strombedarfs, ansonsten setzt man auf Flüssiggas. Mit der Inbetriebnahme wird der Pflegesatz mit den Krankenkassen verhandelt. zz