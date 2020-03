Philipp Pommer neuer Chef des Linke-Stadtverbandes

Philipp Pommer ist neuer Vorsitzender des Stadtverbandes der Eisenacher Linken. Er wurde einstimmig gewählt und folgt auf Kristin Lemm, die nach zweijähriger Tätigkeit nicht wieder dafür zur Verfügung stand. Ursprünglich hatte sie noch Uwe Semmler an ihrer Seite, der aber im Zwist die Position räumte wie nun auch die Partei.

Ansonsten herrschte bei den Wahlen große Einmütigkeit über den Vorstand es rund 90 Mitglieder zählenden Stadtverbandes. Mit Lissy Bott, Valeria Kuznetsov, Christiane Schütze, Marcel Brader, Frank Coburger und Philipp Hofmann wurde der Vorstand mit großer Mehrheit. Ein „Frauen“-Platz ist noch frei. Ein kleiner Disput entspann sich zwischen den beiden Landtagsabgeordneten Kati Engel, die den Eisenacher Wahlkreis vertritt, und Sascha Bilay. Letzterer kritisierte als Kreisvorsitzender, das ein neues Mitglieder des Vorstandes (Christiane Schütz) in Frauensee wohnt und deshalb besser im Stadtverband Bad Salzungen aufgehoben sei. Engel entgegnete, dass dies die freie Entscheidung des jeweiligen Mitgliedes und des Stadtverbandes Eisenacher sei und nicht vom Kreisvorstand öffentlich kommentiert werden müsse.

Der neue Vorsitzende Pommer ist 28 Jahre alt und Wahlkreismitarbeiter von Kati Engel. Er habe mehrere Wahlkämpfe für die Linke in Eisenach mitgestaltet und sitze im Stadtrat. Er wolle sich sehr gern der Herausforderung zur Führung des Stadtverbandes stellen. Sein politisches Hauptaugenmerk habe er bislang auf den „Kampf gegen Faschismus und Rassismus“ gelegt. Gerade in Eisenach sei es, so Pommer, wichtig „Gesicht gegen den braunen Sumpf zu zeigen“.

Kristin Lemm zog eine aus ihrer Sicht positive Bilanz der vergangenen zwei Jahr Arbeit im Stadtverband. Man habe die Wahlkämpfe erfolgreich gestaltet, sei stärkste Fraktion im Stadtrat und Kati Engel sei nur knapp am Direktmandat für den Landtag vorbeigeschrammt. Sie wolle sich nun mehr auf ihre kommunalpolitische Tätigkeit im Eisenacher Stadtrat konzentrieren.

Die beiden Landtagsabgeordneten hatten zudem aus Erfurt berichtet, Engel über die Lage im Landtag insgesamt, Bilay über das gerade beschlossene kommunale Investitionspaket. Das altgediente Mitglied Manfred Günther fand lobende Worte für die Arbeit im Stadtverband und von den Landtagsabgeordneten. Er bat aber den Blick auch über die grenzen Thüringens hinaus zu richten, wo in der EU und weltweit ein Erstarken des Nationalismus und Rechtsextremismus zu verzeichnen sei.