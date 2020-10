Pläne für Berufsschulen sind umstritten

Das Papier einer Staatssekretärin, die nicht mehr im Amt ist, sorgt für Diskussionen in der Wartburgregion. Es geht um eine neue Struktur der Berufsschulen ab dem Schuljahr 2022/2023. Sowohl das Berufsschulzentrum in Bad Salzungen als auch das in Eisenach sollen Ausbildungen abgeben, teilweise an den jeweils anderen, teilweise an andere Schulen in Thüringen.

So ist vorgesehen, medizinische, pflegerische und soziale Berufe künftig nicht mehr in Eisenach, sondern in Bad Salzungen auszubilden. Das würde das Aus für die Abteilung Gesundheit und Soziales bedeuten. Landläufig Mefa genannt, steht die Abkürzung für die vormals selbstständige Medizinische Fachschule, die als Abteilung zum Berufsschulzentrum „Heinrich Ehrhardt“ gehört und als Außenstelle am Nordplatz angesiedelt ist. Von den Plänen unberührt sind die privat organisierte Pflegeschule des St.-Georg-Klinikums und das Diakonische Falk-Bildungsinstitut mit vergleichbaren Profilen. Weiter: Bankkaufleute sollen in Eisenach gar nicht mehr ausgebildet werden. Zerspanungsmechaniker sollen künftig zum Unterricht nach Zella-Mehlis oder Gotha fahren, obwohl Eisenach ein Schwerpunkt für Metallberufe ist. Elektroniker sollen nicht mehr in Bad Salzungen, sondern in Eisenach zur Schule gehen. Bad Salzungen soll die Ausbildung für Werkzeugmechaniker abgeben, ebenso die für Köche, Hotel- und Restaurantfachleute. Wohin? Die Frage wird nicht beantwortet. „Wir haben in Bad Salzungen eine Lehrküche mit Lehrrestaurant“, weist der Landrat hin und kann nicht fassen, wie jemand auf die Idee kommt, das stilllegen zu wollen. Wo es doch Bedarf in den Kurkliniken ebenso wie in Hotels und Gaststätten in Eisenach und der gesamten Region gibt. Begründet werden die Vorschläge aus dem Ministerium mit fehlenden Berufsschullehrern. Man wolle sich auf Schwerpunkt-Schulen konzentrieren. „Ich lehne eine Zentralisierung in Richtung Erfurt ab“, sagt Krebs und verweist darauf, dass der Wartburgkreis und Eisenach die stärkste wirtschaftliche Region in Thüringen sind und nicht das Erfurter Kreuz. Der Landrat sieht die Gefahr, dass junge Leute „mit den Füßen abstimmen“, zur Ausbildung ins benachbarte Hessen wechseln und anschließend dort bleiben. Bis 30. Oktober sind die Schulträger aufgefordert, Position zu beziehen. Das ist der Wartburgkreis für die Berufsschule in Bad Salzungen und die Stadt für die Berufsschule in Eisenach. Noch. Mit Aufgabe der Kreisfreiheit wird der Wartburgkreis zuständig. Der Landrat betont, dass beide Standorte wichtig sind und profiliert werden müssen. Im Eisenacher Stadtrat ist jüngst die Hoffnung auf eine gemeinsame Stellungnahme genährt worden. Ein diesbezüglicher Antrag der SPD-Fraktion wurde einstimmig beschlossen. In der Begründung ist die Rede davon, Ausbildungsangebote dauerhaft zu sichern und perspektivisch zu erweitern mit Blick darauf, dass Eisenach als Ausgleich zum Verlust der Kreisfreiheit zum Oberzentrum werden soll. Jetzt sieht es so aus, als ob jeder eine Stellungnahme abgibt, der Wartburgkreis und die Stadt Eisenach. „Rechtlich ist das so gefordert“, sagt Krebs. Um sofort zu versichern, dass man sich auf Arbeitsebene austausche und abstimme.