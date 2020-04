Sportler, die Gastwirt Andreas Gutsell (links), selbst aktiver Kegler, als Sponsor unterstützt, unterschreiben auf dem Banner am Augustiner Bräu zum 20-jährigen Bestehen.

Eisenach. Alternativ-Aktion überrascht Wirt Andreas Gutsell in Eisenach.

Plakataktion und Autocorso als Partyersatz zum 20. Jubiläum des Augustiner Bräu

Das 20-jährige Bestehen seines Augustiner Bräu in Eisenach wollte Gastwirt Andreas Gutsell groß feiern, doch Corona macht das unmöglich. Familie, Freunde und Bekannte veranstalteten am Tag der geplanten Fete einen Auto-Corso und überbrachten dem Gastwirt Glückwünsche. Auf einem Spruchband am Lokal unterschrieben zahlreiche Leute. Alle drücken dem bekannten Eisenacher Gastwirt die Daumen, dass er die Krise geschäftlich übersteht sowie gesundheitlich wieder ganz auf die Beine kommt.