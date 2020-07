Geisa. Stefan Heck (CDU) tritt Nachfolge Fuldas Oberbürgermeister Heiko Wingenfeld an.

Point-Alpha-Stiftungsrat hat neuen Vorsitzenden

Der Wechsel war längere Zeit vorbereitet und ist nun zum 1. Juli vollzogen worden: Stefan Heck (CDU), Staatssekretär im Hessischen Ministerium des Innern und für Sport, ist neuer Vorsitzender des Stiftungsrates von Point Alpha. Einstimmig wurde er vom Gremium gewählt und tritt damit die Nachfolge von Fuldas Oberbürgermeister Heiko Wingenfeld (CDU) in dem Ehrenamt an.

Durch den dauerhaften Einsatz der Stifter – dem Land Hessen, dem Freistaat Thüringen, den Landkreisen Fulda und Wartburgkreis, der Point-Alpha-Gemeinde Rasdorf, der Stadt Geisa und dem Zustifter Bundesrepublik Deutschland – habe sich Point Alpha zu einer bedeutenden Gedenk-, Mahn- und Begegnungsstätte mit internationalem Ansehen etabliert, so Heck in einer ersten Stellungnahme: „Sie ist ein unvergleichliches Zeitzeugnis des Kalten Krieges und bietet nachfolgenden Generationen die Möglichkeit, sich vor Ort über die damaligen Ereignisse zu informieren. Point Alpha und die damit verbundene Erinnerungskultur liegt mir persönlich sehr am Herzen.“

Jetzt gelte es, zusammen mit allen Gremien der Stiftung die programmatischen Inhalte in den kommenden Jahren gemeinsam weiterzuentwickeln. Ihm, so Heck, liege auch daran, dass die Besonderheit einer Zwei-Länder-Stiftung im täglichen Miteinander in der Stiftung weiter geschätzt und gelebt werde.

In Marburg geboren und aufgewachsen, absolvierte Stefan Heck nach seinem Abitur in Amöneburg den Wehrdienst mit anschließender Ausbildung zum Reserveoffizier. Der 37-Jährige ist promovierter Rechtsanwalt und gehörte von 2013 bis 2017 dem Deutschen Bundestag an. Lange Jahre leitete er den Vorsitz der Jungen Union Hessen, politisch aktiv ist er zudem für die Stadt Amöneburg und im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Seit 2016 ist er außerdem Mitglied im Bundesvorstand der CDU Deutschlands.