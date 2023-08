Pokalspiel sorgt für eingeschränkten Badebetrieb in Schweina

Schweina. Bio-Bad in Schweina am 12. August nur über Hintereingang erreichbar.

Am 12. August 2023 findet das Pokalspiel im Landespokal Thüringen zwischen dem FC Schweina-Gumpelstadt und FC Rot-Weiß Erfurt statt. Aufgrund behördlich angeordneter Ordnungs- und Sicherheitsmaßnahmen kommt es ganztägig zu Änderungen im Betrieb des Schweinaer Bio-Bades, teilt die Stadtverwaltung in Bad Liebenstein mit.

Das Bio-Bad hat regulär von 12 bis 19 Uhr geöffnet. Für die Badegäste steht der Parkplatz direkt hinter dem Schwimmbad zur Verfügung. Parken in der Heinzestraße wird nicht möglich sein. Der Einlass erfolgt an diesem Tag über das hintere Tor, das sich direkt am Parkplatz befindet. Da der Eintritt dort persönlich kassiert wird, ist an diesem Tag ausschließlich Barzahlung möglich.