„Politik trifft Kunst“ am Eisenacher Theaterplatz

Eisenach. Der Künstler Nader Setareh berichtet im „Gedankentheater“ in Eisenach über Protestbewegung im Iran.

„Politik trifft Kunst“ heißt es am Dienstag, 21. Februar, um 19.30 Uhr im „Gedankentheater“ von Ilse Pforr am Theaterplatz 2 in Eisenach. Der seit Jahren in Eisenach lebende iranische Künstler Nader Setareh wird dort an diesem Tag über seinen Einsatz für den Weltfrieden berichten und über die „brennenden Flammen der iranischen Frauenrevolution“.

Setareh hat, so beschreibt es Macherin Ilse Pforr, „aufrüttelnde Blicke auf seine Heimat Iran“. Er klagt die Missachtung der Frauenrechte durch das iranische Regime an.

Mit dem Erlös aus dem Verkauf seiner Bilder an diesem Abend will Nader Setareh die Protestbewegung in seinem Heimatland unterstützen.