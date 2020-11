Polizei ermittelt nach Todesfall

In der Spichraer Straße in Hörschel steht das Wohnhaus, in dem sich das Unglück ereignet hat.

Die Nachricht hat nur wenige Dorfbewohner bereits in den Abendstunden am Donnerstag erreicht. In der Spichraer Straße in Hörschel ist am Nachmittag eine 71 Jahre alte Frau möglicherweise an einer Kohlenmonoxidvergiftung verstorben. Ihr Wohnhaus liegt etwas abgelegen von der restlichen Wohnbebauung in dem Eisenacher Ortsteil. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag mitteilte, habe der 44-jährige Sohn seine Mutter gegen 17.15 Uhr leblos in der Wohnung gefunden. Als Rettungskräfte, Polizei und Einsatzkräfte der Feuerwehren vor Ort eintrafen, sei in dem Haus ein stark erhöhter Kohlenmonoxid-Wert gemessen worden.