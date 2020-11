Polizei in Eisenach warnt vor Ladendieben in der Adventszeit

Samstagmittag, vorige Woche, zur besten Mittagszeit. In der Stadt ist trotz Corona-Pandemie viel los. Menschen besorgen erste Geschenke oder einen Adventskranz. Auch Reiner Schmalzl aus Heyerode besucht wie schon öfter in der Vergangenheit die Stadt für einen Einkaufsbummel. Erstmals in seinem Leben wird er dabei hautnah Zeuge eines Ladendiebstahls in einer Drogerie in der Karlstraße.

Zwei Männer hatten sich offenbar in den Regalen seelenruhig bedient. „Ich sah, wie die zwei untersetzten Männer durch die Tür rannten, und die Verkäuferin, die allein war, rief ihnen hinterher“, schildert Schmalzl. Ringsherum seien Passanten stehen geblieben, einige erschrocken, andere teilnahmslos. Einer spielte weiter am Handy. Die Diebe konnten durch eine Passage flüchten. Eingegriffen hat niemand. Er auch nicht, gibt Schmalzl zu. „Den Helden spielen, ist ja nicht ungefährlich. Ich überlegte: Wenn die bewaffnet sind und ein Messer zücken?", so der Eichsfelder.

Zeugen sollen Polizei rufenund sich Täterbeschreibung merken

Doch wie verhält man sich in so einem Fall richtig? Für den Leiter der Eisenacher Polizei, Ronny Pommer, ist die Frage, inwieweit man beim Erleben einer Straftat eingreift, eine schwierige und auf jeden Fall eine der individuellen Abwägung. Für ihn macht es auch einen Unterschied, ob man Zeuge einer Gewalttat oder eines Ladendiebstahls wird. Am besten sollten unmittelbare Zeugen die Polizei rufen, sich möglichst eine gute Täterbeschreibung merken und beobachten, in welche Richtung die Diebe flüchten konnten.

In Eisenach ist die Zahl der Ladendiebstähle seit Jahren auf einem gleichbleibend geringen Niveau, sagt René Schwarzkopf, Leiter des Ermittlungsdienstes der Polizeiinspektion Eisenach. 2019 zählte die Polizei 217 Fälle. Trotz Corona sei auch in diesem Jahr kein spürbarer Rückgang zu vermerken. Einzig im März, als die Einzelhändler zu hatten, sank die Zahl auf acht. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es 19 gewesen.

Ladenbesitzer sollten in Sicherheit investieren

Die Ermittler sagen auch, es gebe eine Dunkelziffer. Nicht jedes Geschäft setzt Technik und Personal ein, um das Entwenden von Waren zu verhindern. Nicht selten kommen Anzeigen auch später schriftlich zur Polizei, wenn Videoaufnahmen im Nachhinein gesichtet und Diebstähle festgestellt werden. Dabei ist eine Investition in Sicherheitstechnik bei der Bekämpfung solcher Straftaten eine lohnenswerte Sache für Händler, so die Auffassung der Polizei.

Sie rät in der Adventszeit auch ohne gebrannte Mandeln, Glühwein und kandierte Äpfel auf dem Weihnachtsmarkt zu Vorsicht: Taschendiebe lieben dichtes Gedränge. Gerade ältere Menschen sind für Diebe besonders interessant, wenn sie ihre Taschen im Einkaufskorb stehen lassen. Im Gedränge lassen sich die schnell stehlen; der Täter kann oft unbemerkt entschwinden. Also rät die Polizei: Tasche am besten immer verschlossen am Körper tragen. Vor allem sollte man aufmerksam unterwegs sein. Auch beim Bezahlen an der Kasse oder beim Geldabheben am Automaten. „Menschen sollten sich bewusst werden, dass sie ihr Geld nicht so offensichtlich zeigen", rät Pommer. Für die Polizei ist vor allem wichtig: Jeder Diebstahl sollte angezeigt werden. Wer mehrfach Ladendiebstähle begeht, bekommt meist ein beschleunigtes Verfahren mit Strafbefehl.