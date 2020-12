Polizei nimmt notorischen Tabakdieb in Eisenach fest

Den Mann, den die Polizei am 23. November in Eisenach festnehmen konnte, steht unter dem Verdacht, für mehrere Einbrüchen und Tabakdiebstähle in Eisenach sowie in Creuzburg und Hötzelsroda verantwortlich gewesen zu sein.

Der 36 Jahre alte Mann wurde nach einem Einbruch in einen Supermarkt in der Barfüßerstraße in Eisenach von der Polizei auf frischer Tat erwischt. Der Täter hatte offenbar zahlreiche Zigarettenpackungen entwendet und führte diese nach Angaben der Polizei in einer Reisetasche und einem Rucksack bei sich.

In der Wohnung des Mannes konnten bei einer anschließenden Durchsuchung weitere Tabakwaren aufgefunden und sichergestellt werden. Die Polizei vermutet, dass sie aus einem Einbruch in den gleichen Supermarkt am 3. Oktober 2020 stammen könnten.

Weitere Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben, dass der 36-Jährige als Täter für vier weitere Einbrüche in Creuzburg und Hötzelsroda in Betracht kommen könnte. Auch hier wurden vor allem große Mengen Tabakwaren gestohlen.

Der Wert der insgesamt von dem Mann erbeuteten Waren wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Hinzu kommt der von ihm an den Gebäuden und Einrichtungen hinterlassene Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Die Ermittlungen gegen den 36-Jährigen sind noch nicht abgeschlossen und dauern an.