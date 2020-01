Ein schwerer Schulbusunfall nahe Eisenach in Thüringen hat am Donnerstagmorgen zwei achtjährigen Kindern das Leben gekostet.

Berka. Die Polizei hat am Abend dementiert, dass bei dem schweren Unglück mit einem Schulbus nahe Berka ein drittes Kind gestorben ist.

Polizei widerspricht Gerüchten: Kein drittes Kind bei Bus-Unglück gestorben

„Entgegen aufkommender Vermutungen“ sei kein weiteres Kind gestorben, teilte die Polizei am Abend mit. Es lägen derzeit keine Erkenntnisse vor. Die Beamten hatten nach Bekanntwerden der Gerüchte unter anderem alle Krankenhäuser der Region noch einmal gefragt. Die Polizei verweist zudem zum Schutz der Angehörigen auf die nötige Sensibilität beim Verbreitens ungesicherter Informationen.

Am Donnerstagmorgen gegen 07.30 Uhr hatte sich am Ortseingang von Berka vor dem Hainich der schwere Unfall ereignet. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Schulbus auf winterglatter Fahrbahn von der Straße ab und rutschte eine Böschung hinunter. Der Bus überschlug sich mehrmals und kam auf der Seite in einem Wassergraben zum Liegen.

Der Bus war mit 23 Schulkindern im Alter von sechs bis elf Jahren besetzt. Zwei achtjährige Kinder wurden tödlich verletzt. Sieben Kinder erlitten mittelschwere Verletzungen, zwei Kinder wurden schwer und 12 Kinder leicht verletzt. Die Kinder wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Fahrer erlitt einen Schock und leichte Verletzungen. Notfallseelsorge und Kriseninterventionsteams kamen sowohl für die Kinder, deren Eltern, Lehrer und beteiligte Einsatzkräfte zum Einsatz. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen weiter. Der Bus wurde geborgen und derzeit technisch untersucht. Der Gesamtschaden wird auf etwa 130.000 Euro geschätzt.

„Welt bleibt einen Moment stehen“ - Zwei Kinder sterben bei Schulbus-Unglück

Zwei Kinder sterben bei Schulbus-Unglück im Wartburgkreis Zwei Kinder sterben bei Schulbus-Unglück im Wartburgkreis