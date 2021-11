Das sind die Meldungen der Polizei für Eisenach und den Wartburgkreis.

Streit mit einigen offenen Fragen

Am Samstagmorgen beobachtete ein Zeuge gegen 4.45 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei unbekannten Personen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße "Kupferhammer" in Eisenach. Die Personen verließen den Tatort jedoch vor Eintreffen der Polizei. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 zu melden. (Bezugsnummer: 0266161/2021)

19-Jährige bei Unfall verletzt

Am Freitag fuhr eine 60-Jährige mit ihrem VW in Creuzburg auf der Klosterstraße in Richtung Innenstadt. Gegen 13.30 Uhr wollte die Dame am rechten Fahrbahnrand parken. Dabei kam es zur Kollision mit dem Skoda einer dahinter fahrenden 19-Jährigen. Die junge Frau verletzte sich bei dem Unfall leicht und musste medizinisch versorgt werden. Die Fahrzeugen wurden beschädigt.

Dreiste Möbeldiebe

Während eines Umzuges am Freitag in Ruhla wurden im Zeitraum von 18 Uhr bis 18.20 Uhr zwei Kommoden samt Inhalt vor einem Wohnhaus in der Straße 'Dornsenberg' entwendet. Der Gesamtwert der Möbelstücke beläuft sich auf insgesamt ca. 700 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 zu melden (Bezugsnummer 0266048/2021)

Zwei Kilo Streugut gestohlen und ertappt

Freitagmittag beobachtete eine Zeugin in Eisenach, wie eine zunächst unbekannte Frau in der 'Kasseler Straße' aus einer Streugutkiste ca. 2 Kilo Splitt in eine mitgebrachte Tüte füllte. Die Dame nutze das Streugut jedoch nicht für den vorgesehenen Zweck, sondern entfernte sich damit. Durch Zeugenhinweise konnte eine 49-Jährige als Täterin ermittelt werden. Die Polizeibeamten konfrontierten die Dame mit dem Diebstahl. Diese räumte die Tat ein und übergab den Beamten das Beutegut, welches in die Streugutkiste zurückgebracht wurde. Die Die Täterin erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls.

