Polizeieinsatz am Bleichrasen Eisenach

Zu einem Polizeieinsatz kam es am Sonntag in Eisenach auf dem Bleichrasen.

Zwischen einem 31-Jährigen und einer Gruppe von Personen im Alter zwischen 19 und 58 Jahren kam es am späten Sonntagnachmittag zu einer Auseinandersetzung am Bleichrasen in Eisenach. Die Polizei wurde alarmiert und informierte später, dass der 31-Jährige einen länglichen, scharfen Gegenstand benutzte und ein 46-Jähriger leicht verletzt wurde. Die genauen Hintergründe und Abläufe waren am Montag noch unklar. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Ein Drogenvortest bei ihm sei positiv auf Amphetamin bzw. Methamphetamin verlaufen. Die Kriminalpolizei Gotha ermittelt.