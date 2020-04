Eisenach. Nach einer Prügelei zwischen mehreren Personen kam es am Montagabend in Eisenach zu einem größeren Polizeieinsatz.

Polizeieinsatz nach Prügelei in Eisenach

Am Montagabend kam es in Eisenach zu einem größeren Polizeieinsatz. Laut Polizei kam es in Eisenach- Nord zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Bei Eintreffen der Polizei mit massiven Polizeikräften seien die Beteiligten geflüchtet.

Trotz zahlreicher Befragungen habe man weder Verletzte noch Beteiligte ermitteln können. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Eisenach Zeugen, welche zur Aufklärung des Sachverhaltes beitragen können.