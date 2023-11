Polizeigottesdienst in der Eisenacher Georgenkirche

Eisenach. Der Zentrale Ökumenische Polizeigottesdienst für Thüringen findet in diesem Jahr in der Eisenacher Georgenkirche statt.

Der Zentrale Ökumenische Polizeigottesdienst für Thüringen mit dem Gedenken der in diesem Jahr im aktiven Dienstalter verstorbenen Beamten und Bediensteten findet am Donnerstag, 30. November, um 14 Uhr in der Georgenkirche in Eisenach statt. Er wird musikalisch vom Bläserquintett des Thüringer Polizeiorchesters, dem Eisenacher Kirchenmusikdirektor Christian Stötzner und dem Birkunger Jugendchor gestaltet.

Die Landespolizeigottesdienste werden seit 1998 einmal im Jahr gefeiert und in ökumenischer Zusammenarbeit von den Landespolizeipfarrern der evangelischen und katholischen Kirche sowie dem Polizeiseelsorgebeirat vorbereitet. Erwartet werden Angehörige Verstorbener, Polizistinnen und Polizisten aus allen Dienststellen sowie eine Abordnung von neueingestellten Studierenden und Anwärtern.

„Mit dem Totengedenken bringen wir Respekt gegenüber den Kolleginnen und Kollegen zum Ausdruck“, sagt Ulrich Matthias Spengler, evangelischer Landespolizeipfarrer. Sein katholischer Kollege Karl-Josef Wagenführ macht deutlich, dass der Gottesdienst und das Totengedenken wichtige Bausteine für das „Wir-Gefühl“ in der Polizei sind. Die Namen der verstorbenen Beamten und Bediensteten werden vorgelesen, und es werden Kerzen entzündet. Die Kollekte ist für die Arbeit der ökumenischen Polizeiseelsorge bestimmt.