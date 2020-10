Eisenach. Ein Polizist hat am Montag in Eisenach die Vorfahrt missachtet und einen Unfall gebaut.

Polizeistreife baut Unfall in Eisenach

Am Montag hat ein Streifenwagen der Polizei in Eisenach einen Unfall verursacht. Ein Polizeibeamter fuhr gegen 16.15 Uhr auf der Mühlhäuser Straße und bog in die Julius-Lippold-Straße. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten Fahrzeug eines Seniors.

Beim Unfall wurde niemand verletzt. Der Streifenwagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 6000 Euro.