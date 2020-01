Positive Einstellung zu neuen Einstellungen

„Wir suchen Architekten“, betont Wilhelm G. Wagner. Bei diesen Worten denkt der Geschäftsführer der Städtischen Wohnungsgesellschaft (SWG) weniger an die Auftragsvergabe für Planungsleistungen, sondern vielmehr an Neueinstellungen für den hiesigen Wohnraumdienstleister. „Vier Stellen sind zu besetzen – wir haben einiges vor“, verrät der SWG-Geschäftsführer. Die SWG freue sich auch über Fachplaner für Elektro, Sanitär, Bauleitung oder auch Statiker. „Am besten Multitalente“, sagt der SWG-Chef mit einem Schmunzeln. Die Wohnungsgesellschaft beabsichtigt den Aufbau einer eigenen Planungsabteilung. Hintergrund ist, dass die SWG nicht mehr ausschließlich nur auf fremde Dienstleister angewiesen sein möchte. Kleinere Projekte will man fortan ausschließlich selbst planerisch betreuen. Oft sei man in zurückliegender Zeit bei einigen Vorhaben aufgrund von mangelnden Bewerbungen oder überteuerten Planungspreisen aufgeschmissen gewesen.

Die SWG, die aktuell 3500 Wohnungen verwaltet, möchte weiteren Wohnraum in der Wartburgstadt anbieten. „Baulandpreise ziehen die Mieten mit – sind die zu hoch, wird nicht gebaut, gibt es einen Nachfrageüberhang und das treibt den Mietpreis in die Höhe“, erklärt Wilhelm G. Wagner.

Er beschreibt die Situation an barrierefreiem Wohnraum in Eisenach als „prekär“. Aktuell liegt die Quote der Barrierefreiheit im SWG-Wohnungsbestand bei nur zwei Prozent. Diese Zahl möchte der SWG-Chef mit Neubauten und Lifteinbauten weiter nach oben schrauben. Im innerstädtischen Wohngebiet „Goetheviertel“ finden sich in den Blöcken aus DDR-Zeiten bislang nur drei Lifte. „Bei Freizug der entsprechenden Wohnungen werden weitere Aufzüge eingebaut“, verspricht Wilhelm G. Wagner.

Auch die Quote ihres mietgünstigen Wohnraums möchte die SWG ausbauen. „150 bis 200 Sozialwohnungen kommen dazu“, sagt der Geschäftsführer über entsprechende Wohnbauprojekte. Die Arbeiten am Bauprojekt Kapellenstraße, an dem Ende September Richtfest gefeiert wurde, sind in vollem Gange. Insgesamt entstehen dort 21 Sozialwohnungen.

Vor genau sieben Jahren, im Januar 2012 begannen die Abrissarbeiten für den alten Plattenbau-Wohnblock aus DDR-Zeiten in der Katharinenstraße Nr. 92-98. Seit Anfang September 2011 wurde der alte Plattenbau entkernt. Der Abriss dauerte bis März 2012. Foto: Norman Meißner

Die Bauarbeiten für den Ersatzneubau anstelle des abgerissenen DDR-Plattenbaus in der Katharinenstraße, auf Höhe des Domizils der Sommergewinnszunft, starten in wenigen Wochen. Die Planungen für das Bauprojekt Fischerstadt sind bereits weit fortgeschritten. Barrierefreiheit ist auch hier keine Frage. Auch im Wohngebiet Stedtfelder Straße plant die SWG einen Neubau mit 30 Wohneinheiten in Wohngruppen. „Er soll nicht wie ein Betonklotz aussehen – vielleicht gibt es ein Architektenwettbewerb“, ist Wilhelm G. Wagner dafür aufgeschlossen. Mit einem Baubeginn rechnet er nicht vor Mitte 2021. Auch an einem Neubau im Wohnviertel Ernst-Thälmann-Straße hält die SWG weiter fest. „Die Notwendigkeit für sozialen Wohnungsbau und weiterer Barrierefreiheit ist eindeutig – da gibt es keine andere Meinung“, betont der SWG-Chef. Die Stadt müsse sich in dem Viertel nur auf einen Bauplatz einigen. Alle Neubauprojekte der SWG sind barrierefrei – etwa 20 Prozent rollstuhl- und 80 Prozent rollatorgerecht. Nach dem Abriss des alten Mietsreihenhauses Stedtfelder Straße 107-109 plant die SWG dort nicht die Errichtung eigener Mietwohnungen. Im vorderen Bereich sind zwei Zweigeschosser und im rückwärtigen Bereich vier Bungalows geplant. Die Grundstücke würden dann verkauft.