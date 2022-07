Positiver Blick nach vorn

Peter Rossbach über ein Präsidenten/innen-Treffen in der Karlstraße

Es hat keinerlei Nachteile positiv in die Zukunft zu schauen – den Spruch hab ich eben in irgendeinem sozialen Medium gelesen. Da tauchen ja immer mal Weisheiten auf, mal Unfug, mal so, dass sie jeder unterzeichnen kann. Drei Menschen, die das oben Genannte tun und ebenfalls um Unterzeichnung bitten, sind heute in der Karlstraße zu finden.

So gegen 18 und 20.30 – also zu bester KiKuNa-Zeit – gibt es ein Präsidenten/innen-Treffen. Dann bitten die Vereinschefs von TC Blau-Weiß, ThSV und Gewerbeverein um Unterschriften für die Bewerbung Eisenachs als Standort des Zukunftszentrums, bringen die „Kampagne“ endlich auch aus dem Netz auf die Straße.

Viktoria Bube, Shpetim Alaj und Jo West tun das nicht aus Eigennutz für sich oder ihren Verein, sondern weil sie positiv in die Zukunft schauen und sehen, dass Eisenach und die Region alle Kriterien mehr als erfüllen und ihre Stadt die große Chance zur deutlichen Verbesserung der Zukunft der Menschen hier erhalten sollte. Es hat eben keine Nachteile positiv in die Zukunft zu schauen. Mitmachen lohnt.