Post ist wieder geöffnet

Die Filiale der Postbank am Telemann-Platz ist nach dem Überfall auf den Geldautomaten in der Nacht zu Montag wieder geöffnet. Wie Postbanksprecherin Iris Laduch mitteilt, konnte der Geschäftsbetrieb am Mittwoch um 13 Uhr wieder aufgenommen werden. Jedoch können Kunden derzeit den Haupteingang nicht nutzen, dafür ist der Seiteneingang geöffnet. Der Selbstbedienungsbereich muss jedoch noch geschlossen bleiben, so Laduch. Dort hatten in der Nacht zu Montag Unbekannte den Geldautomaten gesprengt und eine unbekannte Menge an Geld entwenden können. Die Polizei hofft weiter auf Hinweise von Zeugen, die im Vorfeld der Tat verdächtige Personen im Bereich Markt und im Umfeld der Post wahrgenommen haben. Hinweise: (03691) 261124.