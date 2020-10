Blumenschmuck-Wettbewerb des Wartburgkreises

Eine rege Beteiligung verzeichnete der dritte Blumenschmuckwettbewerb des Wartburgkreises teilte Pressesprecherin Sandra Blume für das Landratsamt mit. Fast einhundert Gartenfotos aus allen Teilen des Kreises seien seit dem späten Frühjahr im Büro des Landrates eingereicht worden. Da sei die Auswahl der drei Siegergärten nicht leicht gewesen, hieß es weiter. „Ich hätte am liebsten alle Teilnehmer ausgezeichnet, denn sie investieren alle viel Zeit und Mühe in ihre Gärten, Vorgärten und Blumenkästen“, habe Landrat Reinhard Krebs (CDU) bei der Siegerehrung auf Schloss Altenstein gesagt.

Ausgezeichnet wurden Christel Storch aus Wiesenthal für ihren toll bepflanzten Staudengarten, den sie direkt an der Straße pflegt, Familie Trabert aus Geisa für den mit vielen Rosen und Stauden bepflanzten Vorgarten, zu dem auch prächtige Kletterrosen am Haus gehören, und Familie Prager für kräftig blühende Blumenkästen am Haus und den üppig bepflanzten und schön gestalteten Vorgarten in Sondra.

Ein Sonderpreis sei erstmals an eine Initiative von Bürgern aus Beuernfeld vergeben worden. Diese hätten sich zusammengeschlossen, um ihren Ort schöner zu gestalten. Sie stellten an verschiedenen Stellen im Ort bepflanzte Schubkarren aufgestellt und an den Brückengeländern Blumenkästen aufgehängt. „Das ist eine tolle Initiative, die gern in anderen Orten nachgemacht werden darf“, wird Krebs zitiert.

Die vier Gewinner hätten einen Gutschein für einen Gartenmarkt oder Gärtnerei, das Buch „Die Wartburgregion – Entdeckungsreisen“ und ein persönliches Dankeschön der Schlossverwaltung Altenstein für ihr großes gärtnerisches Engagement erhalten. „Unsere Städte und Gemeinden sollen wieder mehr aufblühen“, habe der Landrat zur Idee des Wettbewerbs gesagt. Dem um sich greifenden Phänomen der Schottergärten müsse Einhalt geboten und das Bewusstsein geweckt werden, was für eine ökologische Katastrophe solche mit Steinen zugeschütteten Vorgärten und Höfe darstellen.