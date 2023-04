Das „Collegium Vocale Gent“ verwöhnte unter beeindruckender Leitung von Philippe Herrewegh das Eisenacher Publikum in Bachs Taufkirche mit der Aufführung der beiden Teile der Johannes-Passion von Johann Sebastian Bach.

Prächtiger Auftakt in das Thüringer Barockfestival

Eisenach. „Collegium Vocale Gent“ lässt in Eisenacher Georgenkirche innerhalb der Bachwochen die Johannes-Passion erklingen.

Einen überwältigenden Konzertabend erlebten mehrere Hundert Zuhörer am Samstagabend zur Eröffnung der Thüringer Bachwochen mit dem „Collegium Vocale Gent“ in Bachs Taufkirche. Während das Parkett gänzlich ausverkauft war, blieben zum Auftakt des mehr als 60 Konzerte umfassenden Barockfestivals bis in die oberste Empore der Georgenkirche nur wenige Sitzplätze verwaist.

Unter beeindruckender Leitung von Philippe Herreweghe, der 1970 die Gründung des „Collegiums Vocale Gent“ initiierte, erklangen beide Teile der Johannes-Passion von Johann Sebastian Bach (1685-1750). Während der erste Teil von Verrat und Gefangennahme Jesu sowie der Verleugnung durch Petrus erzählt, widmete sich Teil 2 den Verhören und der Verurteilung Jesu durch Pontius Pilatus, der Kreuzigung sowie Tod und Begräbnis.

Die Georgenkirche ist zum Auftakt der diesjährigen Thüringer Bachwochen gut mit Besuchern gefüllt. Foto: Norman Meißner

„Nach drei Jahren Ausfall habe ich Zuversicht, dass wir an die erfolgreichen Jahre wieder anknüpfen können“, lenkte Silvius von Kessel, Vorsitzender der Thüringer Bachwochen, in seiner Begrüßung die Gedanken auf das diesjährige Motto „Zuversicht“ des Klassikfestivals. Thüringens Vize-Ministerpräsident Bernhard Stengele beschere die Johannes-Passion doch reichlich Zuversicht. Bach habe seine dunkelsten Stunden vertont und daraus Zuversicht gewonnen, so Thüringens Minister für Umwelt, Energie und Naturschutz.

Die Leidensgeschichte Jesu Christi präsentierten der Caecilia-Preisträger Reinoud Van Mechelen (Evangelist), der kroatische Bassbariton Krešimir Stražanac (Jesu) und Bariton Philipp Kaven (Pilatus), der unter anderem Preisträger beim Podium Junger Gesangssolistin ist, ausgesprochen eindrucksvoll.

Die Vokalsolisten Dorothee Mields (Sopran), Alex Potter (Altus), Guy Cutting (Tenor) und Peter Kooij (Bass), die auch den Chor stärkten, verwöhnten stimmgewaltig das Eisenacher Publikum. Alex Potter – inzwischen ein geschätzter Interpret für Musik des 17. und 18. Jahrhunderts – stach unter den Solisten mit seiner ergreifenden Alt-Stimme heraus. Der Tenor Guy Cutting, der erster Empfänger des Jeffrey-Thomas-Preises ist, fand in Eisenach mit herausragender Deklamation in seine Evangelistenpartie. Peter Kooij präsentierte mit genialer Souveränität die Bass-Arien. Mit jeweils vier Sopranisten, Tenören sowie Bass- und Alt-Stimmen war der Chor nicht zu spärlich, der Johannes-Passion angemessen besetzt. Die Vokalsolisten ordneten sich im Chorgesang tapfer unter.

Erstklassige Solostimmen, Chorsänger und Instrumentalisten. Foto: Norman Meißner

Die französische Cembalistin Maude Gratton, die bereits 2019 in Eisenach spielte, verzückte Samstagabend mit einem passend-intensiven Orgelspiel.

Das „Collegium Vocale Gent“ war vor mehr als einem halben Jahrhundert eines der ersten Ensembles, das neue Ideen in die barocken Aufführungspraxis brachte. Inzwischen umfasst die Diskographie des „Collegium Vocale Gent“, das von der Flämischen Gemeinschaft, der Stadt Gent sowie Belgiens Nationallotterie Unterstützung erfährt, weit mehr als 100 Aufnahmen.

Nächstes Konzert der Thüringer Bachwochen in Eisenach: Der bosnische Akkordeonist Goran Stevanovich (Sarajevo) spielt am 5. April, 19.30 Uhr, im Bachhaus Eisenach unter dem Titel „Balkan trifft Bach“.