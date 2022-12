Praetorius-Chor stimmt auf Weihnachten ein

Creuzburg. Am 4. Advent gibt der Michael-Praetorius-Chor in Creuzburg ein weiteres Adventskonzert.

In der Creuzburger Stadtkirche ist am vierten Advent der Michael-Praetorius-Chor zu erleben. Im Konzertprogramm erklingen am 18. Dezember ab 18 Uhr bekannte Advents- und Weihnachtslieder, zum festen Repertoire gehören Kompositionen des Namensgebers, des in Creuzburg geborenen Komponisten Michael Praetorius. Die Lesungen übernimmt Pastorin Susanne-Maria Breustedt. Begleitet werden die Sängerinnen und Sänger von Kantorin und Chorleiterin Anna Fuchs-Mertens am Klavier, Almuth Heinze an der Violine und Ulrich Meyer-Petersen an der Gitarre. Der Eintritt ist frei.