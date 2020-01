Praktischer neuer Warteplatz in Horschlitt

Die Bushaltestelle in Horschlitt zählte seit Jahren zu den Schandflecken im Ort, zumindest bei genauerem Hinsehen. Nun gibt es eine neue Bushaltestelle, die die Stadt Werra-Suhl-Tal knapp 3000 Euro gekostet hat.

Pragmatisch, praktisch, gut ist der überdachte neue Warteplatz vor dem Feuerwehrgerätehaus. Bisher bot ein offener Anbau am Gerätehaus Unterstellmöglichkeiten für jene, die bei Sturm und Regen auf den Bus warteten. Dieser Anbau wird in Kürze zugemauert und saniert und soll dann den Feuerwehrleuten zur Verfügung stehen.

Anerkennung für die Feuerwehrleute

Das nötige Material dafür zahlt die Kommune, die Arbeitsleistung übernehmen Feuerwehrkameraden, sagt Bürgermeister René Weisheit (Freie Wähler) anerkennend. Es gilt das alte Sprichwort: Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Dazu zählen auch die neuen Tische und Stühle, die die kleine Wehr um Jens Rudolph-Freyboth (18 aktive Kameraden) unlängst von der Gemeinde finanziert bekam.

Die Feuerwehr sammelt übrigens wie auch in Berka/Werra am Samstag, 11. Januar, die Weihnachtsbäume im Dorf ein, die von den Bürgern bis zum Vortag gut sichtbar abgelegt werden sollen. Am 18. Januar wird in Horschlitt dann das Knutfeuer angezündet, in Berka/Werra bereits am jetzigen Samstag.

Stadtrat berät weitere Veränderungen

Größere Veränderungen und Neuerungen in der Stadt Werra-Suhl-Tal werden in den nächsten Wochen und Monaten vom Stadtrat beraten. Anfang Februar kommt das Gremium das erste Mal im neuen Jahr zusammen. Mit Jahresbeginn hatte schon ein neues Kapitel im Bauhof der Kommune begonnen.

Seither kann sie nämlich den in Dankmarshausen erworbenen, ehemaligen Betriebsstandort als zentralen Bauhof nutzen. Der liegt zwar nicht ganz zentral, bietet allerdings erstklassige Voraussetzungen (wir berichteten). Im Zuge dieser Nutzung wird es auch Veränderungen an den bisherigen Bauhofstandorten geben.

Viel Gesprächsbedarf für einheitliche Kita-Gebühren

Gesprächs- und Diskussionsbedarf wird es auch beim Thema der Kindergartengebühren geben, dem sich der Stadtrat kurzfristig widmen muss. Für Bürgermeister Weisheit sei es auf Dauer nicht zu vertreten, dass es im Gemeindegebiet nach der Fusion mit Dankmarshausen und Dippach drei verschiedene Betreuungsentgelte gebe.

So sehen das auch viele Stadtratsmitglieder und Bürger. Nach welchem Schema und mit welchen Mitteln man in dieser Frage einheitliche Entgelte schaffen wird, darüber gilt es zu diskutieren, allen voran mit den Eltern. Im Gemeindegebiet gibt es neben zwei kommunalen Kitas auch zwei Einrichtungen im Betrieb der Diakonia.

Vor genau derselben Aufgabe steht übrigens auch die Gemeinde Gerstungen, die das Thema schon auf dem Tisch hat und bearbeitet. Die Vorgespräche mit allen Beteiligten laufen bereits. Bürgermeisterin Sylvia Hartung (parteilos) wolle das Thema so schnell als möglich zur Entscheidungsreife bringen. Ob das jedoch schon bis zur ersten Gemeinderatssitzung im Februar zu schaffen ist, sei ungewiss.

Keine Entgelt-Staffelung nach Einkommen

Bürgermeister Rene Weisheit ist für vieles offen, nur eine Staffelung der Kita-Betreuungsentgelte nach dem Einkommen der Eltern halte er für Nonsens. Unter dieser Maßgabe würden am Ende nur jene gestützt, die bereits Transferleistungen des Jobcenters oder anderer staatlicher Stellen erhielten. Diese Gruppe werde bei den Kosten doch auch jetzt schon begünstigt.

Der letzte Bus von Horschlitt nach Gerstungen fährt unter der Woche übrigens 16.14 Uhr, am Samstag 16.07 Uhr. Der letzte Bus aus Gerstungen erreicht Horschlitt 17.20 Uhr, am Samstag 15.52 Uhr.