Preisgekrönter Journalist stellt Buch in Eisenach vor

Eisenach. Der deutsch-kasachische Autor und Journalist Artur Weigandt liest in Eisenach. Er hat einen besonderen Heimatroman geschrieben.

Zu einer Lesung mit dem Journalisten und Autor Artur Weigandt laden das Büro Rosaluxx und der Rosa Luxemburg Club Eisenach am Donnerstag, 31. August, um 18.30 Uhr in die Buchhandlung Leselust am Eisenacher Markt ein.

Artur Weigandt, 1994 in Uspenka/Kasachstan geboren, hat einen journalistischen Heimatroman geschrieben, über ein Dorf, das für den Lauf der Geschichte nie eine Rolle spielte, und seine Bewohner. Mit diesen Menschen spricht er, und er folgt den Spuren, die Flucht und Vertreibung in seiner eigenen Familie hinterlassen haben.

Uspenka ist ein Dorf in der weiten Steppe im heutigen Kasachstan, in dem alles parallel zueinander läuft: Straßen, Menschen, Kühe. Alles, was in Uspenka geschah, könnte auch im Rest der UdSSR so geschehen sein: Repressionen, Zwang, Deportationen. Mit dem Zerfall der Sowjetunion verwaiste Uspenka. Viele Menschen gingen weg, begannen ein neues Leben in der Fremde.

Artur Weigandt absolvierte eine Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule in München. 2021 wählte ihn das Medium-Magazin zu den Top-30-bis-30-Journalisten.

Lesung und anschließende Diskussion, 31. August, 18.30 Uhr, Buchhandlung Leselust, Eintritt frei