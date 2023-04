Premiere für „Bromance“ beim Junge Schauspiel des Landestheaters Eisenach

Eisenach. Das Junge Schauspiel Eisenach bring Plädoyer für die Liebe auf die Bühne.

Tim und Bo sind gelangweilt von der „Provinzscheißgegend“ in der sie leben, wären da nicht die Mädchen und das ständige Austesten wie die anderen Geschlechter reagieren. Alles ändert sich als Jonas auftaucht, einer der von den Freiheiten der Welt träumt. Bei einem gemeinsamen Sommerurlaub ändert sich nämlich alles … Denn ob wirklich alle hetero oder doch bi oder homo oder einfach nur glücklich sein wollen, ist gar nicht so einfach zu beantworten.

Das Junge Schauspiel des Landestheaters geht mit seiner nächsten Premiere an den Start. Am Donnerstag, 20. April, um 19.30 Uhr hebt sich zum ersten Mal der Vorhang für das Stück „Bromance“. Geschrieben vom niederländischen Autoren Joachim Robbrecht kommt es als deutschsprachige Erstaufführung in Eisenach auf die Bühne. In der Regie von Klaus Köhler, Kostümen von Lena Baumann und einem Raum-Video-Konzept von Moritz von Schurer und Christoph Gnädig wird die Geschichte um drei junge Menschen erzählt, die nach Identität, Liebe und Freundschaft suchen.

Joachim Robbrecht hat eine szenische Collage entwickelt, die rasant und provozierend von queerer Sexualität erzählt. Dabei niemals pädagogisch den Zeigefinger hebt aber mit der vollen Wucht in Klischees, Stereotypen und Jugendsprache greift. „Bromance“ ist ein Plädoyer für die Liebe, die mehr als nur eine Farbe und einen Ton kennt. Zu erleben sind dabei auf der Bühne Lenn Ghandour, Lisa Störr und Friederike Fink.

„Bromance“ am Landestheater: Premiere, 20. April, 19.30 Uhr. Weitere Termine: 25. April, 31. Mai, jeweils 10 Uhr. Karten an der Theaterkasse, unter Telefon: 03691/25 62 19, Mail: kasse@landestheater-eisenach.de.