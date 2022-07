Pro und Contra an der Eisenacher Thälmannstraße

Eisenach. Pläne für sozialen Wohnungsbau und dem Mehrgenerationen-Spielplatz sorgt für Unmut bei den Anwohnern

Die Verlegung des Elefanten-Spielplatzes und die Neubebauung der jetzigen Fläche im Gebiet der Thälmannstraße sorgt für viel Wirbel. Der Stadtrat hatte dem Vorhaben der Städtischen Wohnungsgesellschaft (SWG) mit großer Mehrheit stattgegeben. Der Protest der Anwohner, die nun eine Bürgerinitiative gegründet haben, reißt nicht ab. Viele Leserbriefe erreichten die Redaktion dazu. Wir haben die wichtigsten Kritikpunkte der Gegner des Projektes aufgegriffen und stellen sie den Argumenten der Befürworter gegenüber.



Die Fläche wird komplett versiegelt. Das ist in Zeiten des Klimawandels nicht hinnehmbar.

Nach den Bau- und Bebauungsplänen wird die Fläche nicht komplett versiegelt, sondern etwa 46 Prozent der betreffenden Grünfläche werden überbaut. Freiflächen, so die Eisenacher Stadtverwaltung, sind fest eingeplant und gesetzlich vorgeschrieben.





Mindestens 18 Bäume müssen dem Vorhaben weichen. Ersatzpflanzungen können den entstehenden Schaden nicht ausgleichen.

Nach jetzigem Planungsstand werden von den dort befindlichen 18 Großbäumen und zwei kleineren Bäumen (eine Kastanie sowie ein Nadelbaum) 16 gefällt sowie der kleine Nadelbaum. Drei Bäume bleiben erhalten (zwei Ahornbäume und die kleine Kastanie). Es ist richtig, sagt die Verwaltung, dass eine Neuanpflanzung den Verlust von bereits hochgewachsenem Baumbestand kurzfristig nicht ausgleichen kann. Langfristig werde der Ausgleich aber erreicht, meint sie. Ausgleichspflanzungen seien zudem gesetzlich verpflichtend und erfolgen sowohl auf dem Grundstück selbst (fünf Bäume) als auch an anderer Stelle.





Der neue Mehrgenerationen-Spielplatz wird kleiner als der jetzige und muss von drei Seiten eingezäunt werden.

Die bespielbare Fläche des neuen Spielplatzes ist, nach den Planungen, mindestens genauso groß wie am alten Standort. Zudem ist ein größeres Angebot an sportlichen und spielerischen Geräten vorgesehen, die sich an eine größere Zielgruppe richten: Auch größere Kinder, Heranwachsende und Ältere sollen sich angesprochen fühlen. Eine Einzäunung des Spielplatzes ist laut Stadtverwaltung nicht geplant, denn der Abstand zu den Straßen sei ausreichend groß und der Platz werde durch Hecken- und Strauchbepflanzungen optisch von der Spielfläche getrennt.

Die Elefanten-Rutsche soll einige Meter auf seinen neuen Standort auf dem geplanten Mehrgenerationen-Spielplatz versetzt werden Foto: Birgit Schellbach



Allein die Baugrunduntersuchungen kosten 80.000 Euro.

Dies ist nach Aussagen der Stadt nicht der Fall. Richtig sei, dass im Entwurf des Haushaltsplanes 2022 insgesamt 80.000 Euro veranschlagt sind, um weitere vorbereitende Arbeiten beauftragen zu können. Dazu zähle die Baugrunduntersuchung, die nach Schätzungen der Stadt vermutlich etwa 5000 Euro kosten wird. Aber auch die Ausführungsplanung und weitere Nebenkosten werden unter dieser Haushaltsstelle zusammengefasst.





Bauunterlagen werden der Öffentlichkeit vorenthalten.

Die Bauantragsunterlagen dürfen rechtlich von der Stadtverwaltung nicht veröffentlicht werden, da es sich um ein privates Bauvorhaben handelt. Die SWG gilt als privater Bauherr. Die SWG selbst hatte die Planungen aber öffentlich in einer Pressekonferenz dargelegt.





Die Bürgerbeteiligung war mangelhaft.

Zur Neubebauung am aktuellen Standort gab es tatsächlich keine offizielle Bürgerbeteiligung, die dann auch Sache des Bauherrn gewesen wäre. Vor der Pandemie habe es aber eine umfangreiche Beteiligung mit mehreren Informationsveranstaltungen zum geplanten Neubau sowie eine Studie zu anderen Standorten im Thälmannviertel gegeben. Neben Veröffentlichungen auch in dieser Zeitung gab es mehrere Projektvorstellungen des Spielplatzes im Jugendbeirat, im Beirat für Integrierte Sozialplanung und Stadtentwicklung, einen Workshop mit Schülerinnen und Schülern der Wartburgschule, zu dem am Nachmittag auch alle Bürger eingeladen waren. Der Ausschuss war zu einer Sitzung vor Ort gemeinsam mit Bürgermeister und SWG-Geschäftsführer an der Elefanten-Rutsche ins Gespräch mit den Anwohnern gekommen, wo die Pläne erneut vorgestellt wurden. Der Entwurfsstand sei ebenfalls in diesem Ausschuss beraten worden.



Die Vergabe von Planungsleistungen wurde nicht öffentlich beschlossen.

Vor der Beteiligung der Bürger habe der Haupt- und Finanzausschuss das Vergabeverfahren zur Erbringung von Planungsleistungen für den Mehrgenerationen-Spielplatz nicht-öffentlich auf den Weg gebracht, so die Stadtverwaltung auf Anfrage. Der nötige Grundstückstausch wurde in nichtöffentlicher Sitzung des Stadtrates am 14. Juli 2020 von den Räten befürwortet. Die Nicht-Öffentlichkeit war bei beiden Angelegenheiten Pflicht, da es sich um Grundstücks- und Vergabeverfahren handelt. Das schreibe die Kommunalordnung in Verbindung mit den Regelungen der Geschäftsordnung vor.



Keine 150 Meter weiter gibt es eine Brachfläche – nämlich auf dem ehemaligen Kasernengelände gegenüber der Thälmannstraße. Sie sollte besser für den Bau genutzt werden.

Bei beiden Vorhaben (sozialer Wohnungsbau und Spielplatz) gehe es nach Auskunft der Verwaltung um die Aufwertung und Entwicklung des Thälmannviertels. Das ehemalige Kasernengelände liege räumlich zu weit entfernt (Aufwertung sollte innerhalb eines Viertels zentral erfolgen, nicht in Randlage). Der Bebauungsplan sehe auf diesem Gelände zudem in großen Teilen gewerbliche Nutzung vor, so dass eine Wohnbebauung dort gar nicht zulässig wäre. Gründe dafür sind auch die Lärmbelästigung durch das nahe liegende Betonwerk.