Programmwechsel im Landestheater Eisenach: „Franz’L“ statt „Cabaret“

Eisenach. Musical am 18. März fällt wegen Krankheit aus. Ein Theaterbesuch lohnt dennoch. Vor allem, wenn man alte Tanzmusik mag.

Wegen Erkrankung entfällt am Samstag, 18. März, 19.30 Uhr, die Vorstellung des Musicals „Cabaret“ am Eisenacher Landestheater. Stattdessen gibt es ein Gastspiel des Orchesters „Franz’L“ aus Frankenhain. „Franz’L“ spielt laut Ankündigung das Programm „Abends, wenn die Lichter glühn“ mit Melodien von George Gershwin, Duke Ellington, Henry Mancini und Fred Raymond.

Seit 1994 spiele sich die Band in der recht jungen Besetzung in die Herzen des Publikums. Viele andere Salonformationen gründeten sich in jüngster Zeit, um die Tanz- und Unterhaltungsmusik wieder salonfähig zu machen. Doch „Franz’L“ spiele in Originalinstrumentierung die Hits der ehemaligen Tanzpaläste. Foxtrott, Walzer oder Samba – die Tradition der Standardtänze werde groß geschrieben.