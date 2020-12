Projekt zum Hochwasserschutz erreicht Eisenacher Opel-Areal

Im Zuge des Hochwasserschutzprojektes in Eisenach wird entlang der Hörsel im Bereich des Opelwerkes der Uferbereich gerodet

Eisenach. An zwei Stellen in Eisenach gibt es Bewegung im Hochwasserschutzprojekt, darunter im Gries.

Die vom Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) beauftragten Baumaßnahmen zum Hochwasserschutz in Eisenach sind auf Höhe des Gewerbegebietes „Auf dem Gries“ aufgenommen worden. Südlich der Hörsel, im Abschnitt zwischen Opelsteg/Parkplatz Opel und der Brücke Stedtfelder Straße am Opeltor 2 ist das Resultat der Gehölzfällungen unübersehbar. Durch den mit schwerer Technik, aber auch per Handarbeit entfernten Bewuchs ist es nunmehr möglich, das gesamte Opel-Areal vom Haupttor bis zum Tor 2 südlich der Hörsel abzugehen.