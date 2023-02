Projektchor formiert sich in Eisenach

Eisenach. Das Chorfest im Mai in Rotenburg hat auch eine Eisenach Nuance.

Für das am 13. und 14. Mai in Rotenburg an der Fulda stattfindende Chorfest des Evangelischen Sängerbundes anlässlich seines 125. Geburtstages gibt es im März und April offene Proben in Eisenach. Ein überregionaler aus mehreren Hundert Sängerinnen und Sängern bestehender Projektchor wird beim Sängerfest zweimal auf Bühnen stehen. Geprobt wird unter Leitung von Thomas Wagler, Leiter des Gospelchores Eisenach, jeweils 18.30 Uhr im Saal der Landeskirchlichen Gemeinschaft an der Barfüßerstraße 4a. Achtung: Es gibt dort keine Parkplätze.

Probentermine sind am: 6., 13., 20., 27. März, am 3., 17., 24. April und am 8. Mai. Dort wird das Programm für das Chorfest einstudiert. Die Kosten betragen 11,90 Euro für das Chorheft und 20 Euro für die Teilnahme am zweitägigen Fest, das offene Bühnen mit viel Musik in ganz Rotenburg und ein Konzert mit Albert Frey und Band bereit hält. Wer im Anschluss an die Projektchorproben noch mit dem Gospelchor Eisenach singen will, ist zu dessen Probe ab 19.30 Uhr an gleicher Stelle herzlich willkommen.

Weitere Informationen unter: www.esb-netzwerk.de/veranstaltungen/