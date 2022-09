Proteste in Eisenach gegen aktuelle Politik

14.000 Menschen beteiligten sich am Montag thüringenweit an den nicht angemeldeten Spaziergängen, in Eisenach waren es 700. Insgesamt 800 kamen anschließend zur Kundgebung der AfD auf den Marktplatz.

Eisenach. Rund 800 Teilnehmer beteiligten sich an den Montagprotesten in Eisenach.

In Dutzenden Städten und Gemeinden in Thüringen sind am Montagabend insgesamt 14.000 Menschen auf die Straße gegangen. In Eisenach beteiligten sich anfangs 700 an einem nicht angemeldeten Spaziergang durch die Stadt. Noch einmal 100 Menschen mehr kamen zu einer anschließend von der AfD angemeldeten Kundgebung auf den Markt. Kritisiert wurden in Redebeiträgen nicht nur die Corona-Politik oder die einrichtungsbezogene Impfpflicht, sondern auch die aktuelle Berliner Krisenpolitik. AfD-Landessprecher Stefan Möller forderte unter anderem einen Liefer-Stopp für Waffen in die Ukraine, eine Inbetriebnahme von Leitung Nordstream II und ein Ende der Impflicht. Möller versprach zwar, auf der Demo keine AfD-Parteipolitik machen zu wollen, nannte aber immer wieder AfD-Positionen.

Manche Demonstranten schwenkten grün-weiße Fahnen von „Freies Thüringen“, andere Pegida-Fahnen oder alte Preußen-Flaggen. Immer wieder gab es Rufe nach „Frieden, Freiheit, Souveränität“.

Die Veranstaltung selbst blieb friedlich und war gegen 20 Uhr beendet. Strafrechtliche Verstöße gab es keine, erklärte Polizeichef Ronny Pommer. Jedoch kam es im Bereich Parkhaus Hinter der Mauer zu einem Stau, weil ein Bus einer Regionallinie nicht weiter kam, weil die Spaziergänger auf der Straße liefen und den Bus am Weiterfahren hinderten. Laut Pommer habe jedoch ein Demoteilnehmer angekündigt, Anzeige wegen Nötigung stellen zu wollen. Pommer sagte, man müsse im Blick haben, dass die Teilnehmer bei der unangemeldeten Demo auf der Straße zunächst Rücksicht auf den fahrenden Verkehr nehmen müssten. Die Polizei will den Sachverhalt prüfen.