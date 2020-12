Provisorium endet nach einem Jahrzehnt in Creuzburg

Ein volles Jahrzehnt währt in Creuzburg in der Eisenacher Straße, die mit der Fusion mit Mihla nun Zum Eisenacher Tor heißt, ein bituminöses Provisorium. Von Februar bis Oktober 2010 reißen Bauleute im Auftrag des Trink- und Abwasserverbands (TAV) Eisenach-Erbstromtal auf 240 Metern Länge die Erde auf, um Abwasserkanäle, Trinkwasserleitungen und zugehörige Hausanschlüsse neu zu verlegen. Fehlende Finanzmittel für die Landesstraße 1017 lassen vor zehn Jahren keinen ordentlichen Oberflächenausbau dieses Straßenabschnittes zu. Die damals mit Bitumen nur zugekleckerte Straße liegt den Anwohnern fast pausenlos in den Ohren und diese daraufhin ihrem Bürgermeister.